فيديو.. علماء إسرائيليون يخترعون "بلاستيك" يذوب في مياه البحر

نفايات بلاستيكية متناثرة على طول الشاطئ، تبتلعها مياه البحر وتختلط مع الأعشاب، وغالبا ما تصبح عن طريق الخطأ غذاء للطيور والأسماك والسلاحف.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن حوالي 100 ألف من الحيوانات البحرية تموت سنويا بسبب النفايات البلاستيكية.

باحثون من جامعة تل أبيب توصلوا إلى حل لهذه المشكلة، بابتكارهم خامة جديدة للبلاستيك صديقة للبيئة، قابلة للتحلل تلقائيا.

ويعتمد هذا الاختراع على إضافة مادة البوليمرات الطبيعية، وهي مادة مركبة من وحدات متماثلة تذوب ببعضها البعض.

الدكتور ألكسندر غولبرغ قال:"الحل الذي نطرحه لمشكلة الاستخدام المتزايد للباستيك، هو بإنتاج مادة البوليمرات التي تستخدم في البلاستك داخل المخلوقات البحرية ذات الخلية الواحدة، وبما أن هذه المخلوقات هي من سينتج هذه المادة، فهذا يعني أنها ستتحلل تلقائيا عندما تختلط مع مياه البحر، وبسرعة كبيرة، وهنا يكمن الفارق عن مادة البلاستيك العادية".

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مايكل غوزين من قسم الكيمياء في جامعة تل أبيب قال:"لدينا بلاستيك طبيعي قابل للتحلل تلقائيا، يمكن القول إن هذه المادة منتج ثوري، بتكلفة دولار لكل كيلوا، وهذا سعر منخفض".

وألمح إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة لإنتاج أغلفة المواد الغذائية على سبيل المثال.

وعن طريقة صناعة هذه المادة قال:"أولا نجمع الكائنات الحية من البحر، حيث تجفف، ويتم استخراج البوليمرات منها، ومن ثم استخدامه لتصنيع البلاستيك".

ويسعى فريق البحث لإيجاد بكتيريا وطحالب لإنتاج هذه المادة بخصائص مختلفة.