صور لناقلات النفط الأربع التي تعرضت لهجوم تخريبي في ميناء الفجيرة الإماراتي

نشرت بعثة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس، صورا للأضرار التي لحقت بأربع ناقلات نفط التي تعرضت لعمليات تخريبية يوم 12 مايو الماضي، في ميناء الفجيرة.

وقد أصدرت السعودية والإمارات والنرويج بيانا مشتركا، قالوا فيه إلى الأضرار التي تعرضت لها ناقلات النفط، كانت نتيجة ألغام ثبتت على السفن، وهو ما يتطلق فاعل من ذوي الخبرة والإمكانيات، ما يؤكد وقوف إحدى الدول وراء العملية.

وبحسب تحقيقات أجرتها الدول الثلاث فإن الهجمات تمت من خلال زوارق سريعة وغواصين مدربين بشكل جيد.

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