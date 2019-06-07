الشرطة السويدية: انفجار في جنوب البلاد يلحق أضرارا بالمباني

قالت الشرطة إن انفجارا على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينغ في جنوب السويد اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني.

وقالت الشرطة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وأكدت متحدثة من مستشفى جامعة لينكوبينغ وصول عدة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة اصابتهم بالتفجير.

Vittnet: "Det lät mullrande, som åska, fast mer skarpt. Det är rätt mycket kaos, och rätt mycket poliser här utanför." Publiée par Aftonbladet sur Vendredi 7 juin 2019

وقد نشرت صحيفة محلية صورة لمبنيين، مع آثار دمار واضحة، من زجاج مهشم وشُرف متصدعة، وأضرار في سح المبنى.

ونفت الشرطة في بيان لها نيتها اخلاء المباني المحيطة بمكان الحادث.