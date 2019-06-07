شاهد: أبرز لقطات "لا تعليق" لهذا الأسبوع

مع نهاية هذا الأسبوع، تستعرض "يورونيوز" أبرز ما جاء ضمن مقتطفات "لا تعليق"، وأكثر لقطات الأسبوع إثارة.

البداية من الحديقة الكبرى لقصر باكنغهام

مراسم ملكية وحفاوة كبيرة استقبلت بها الملكة اليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام، حيث تم إطلاق التحية الملكية للأسلحة النارية من غرين بارك القريبة من برج لندن كجزء من بروتوكول الزيارة الرسمية.

300 من قدماء المحاربين يحتفلون بالذكرى 75 لإنزال النورماندي

ومن بريطانيا إلى فرنسا حيث اجتمع حوالي 300 من قدامى المحاربين، في قرية أرومانشيز، للمشاركة بالذكرى 75 لـ "إنزال النورماندي"، واستمعوا للعزف على المزمار، في ذكرى أول إنزال بريطاني في شاطئ غولد.

بريطانيان في الـ 94 يقفزان بالمظلات ويعيدان أمجاد النورماندي

احتل فيديو هاري ريد (95 عاما)، وجون هوتون (94 عاما)، وهما اثنان من المحاربين القدامى البريطانيين المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاهدات. وقام الثنائي في يوم الدفاع البريطاني بالقفز بالمظلات جنبا إلى جنب في شمال فرنسا، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

مظلي في ال 97 يقفز من مروحية لإحياء ذكرى يوم النصر

كان فيديو لتوم رايس وهو مظلي من قدماء المحاربين وهو يقفز هو ورفاقه من مروحية في سماء نورماندي في شمال فرنسا، من أفضل مقاطع الأسبوع لفترة "لا تعليق".