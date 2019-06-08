أمريكية طعنت نفسها بالسكين وقالت: أنهكني العيش في بلاد ترامب

حين يقضّ وجود ترامب مضاجع مواطنيه ويدفعهم لارتكاب المحظور.

نقلت امرأة أمريكية في ولاية فلوريدا إلى مستشفى محلي، حيث ادعت أنها طعنت نفسها ثلاث مرات بسكين، لأنها تعبت وأُنهكت حسب قولها جرّاء العيش في "بلاد ترامب"، وفق مجلة نيوزويك.

وكانت الشرطة في دائرة بالميتو تلقت اتصالا هاتفيا تتعلق بالمرأة، ولكن لم يكن واضحا إذا كانت المرأة نفسها هي من طلبت الشرطة أو أن شخصا آخر هو من فعل ذلك.

وقد وجدت الشرطة عند وصولها إلى مكان الواقعة، عثرت على المرأة وهي خارج منزلها والدماء قد لطخت وجهها وساقيها، وعندما سألها شرطي ما الذي حدث؟ رفعت المرأة قميصها عن بطنها، وقد ظهرت منه آثار ثلاث طعنات والدم ينزف منها.

واعترفت المرأة بأنها هي من طعنت نفسها، لأنها تعبت من العيش في بلاد ترامب كما أنها أنهكت من بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وبحسب الشرطة فإن المرأة أُدخلت إلى المستشفى وفق قانون بيكر المعروف بقانون فلوريدا للصحة الذهنية، والذي يسمح للمريض بأن يوضع قيد رعاية نفسية حتى 72 ساعة، ويمكن للأطباء أن يفعّلوا القانون في الحالات الضرورية، خشية أن يلحق المريض ضررا بنفسه أو بغيره. وقد أعلمت المرأة الشرطة أنها خضعت لذلك القانون في السابق، وقد حاولت إلحاق الأذى بنفسها.

وتقول نيوزويك نقلا عن تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الكندية، إن أخصائيي الصحة الذهنية لاحظوا زيادة لحالات القلق والضغط النفسي لأسباب سياسية، منذ أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية في يناير/جانفي 2017، وقد أشارت إلى ذلك الطبيبة النفسانية د.جنيفر بانينغ في مقالتها الصادرة سنة 2017، تحت عنوان "الحالة الخطيرة لدونالد ترامب".

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