تركي الفيصل يكشف سبب إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر

كشف رئيس الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل، عن سبب إلقاء القوات الأمريكية لجثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في البحر بدل دفنه بعد قتله في مايو 2011.

وقال الفيصل في حوار تلفزيوني أجراه عبر قناة العربية، ردا على سؤال حول سبب عدم دفن الجثة، أجاب الفيصل أنه "بحسب كلام الأمريكيين، فهم لم يريدوا أن يكون لبن لادن مزار أو شيء يجلب الناس إليه، فلو دفن في أرض معينة ربما أصبح محلا للزيارة".

كما ذكر الفيصل أن سبب قتل الأمريكيين لبن لادن بدل اعتقاله كان بسبب حمله لسلاح عندما اقتحموا منزله "حسب روايتهم"، مضيفا أنه ليس لديه تحليل خاص بهذا الشأن.

وأضاف المسؤول الأمني السابق ان السلطات السعودية طالبت الملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية في عام 1998 بتسليم أسامة بن لادن عدة مرات لكنه رفض، قبل أن تقوم السعودية بسحب الجنسية من بن لادن.

وشنت قوات أمريكية خاصة تابعة للبحرية "نافي سيل" عملية اقتحام لمنزل كان يقيم فيه بن لادن بعد تحديد مكانه في ضواحي مدينة أوب آباد في باكستان عام 2011.

وتم تحديد هويته من خلال اختبار الحمض النووي لتقوم بعدها القوات الخاصة بإلقاء جثته في البحر في ظروف احاطتها سرية تامة.

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يحمل رشاش من نوع كلاشنيكوف أ ف ب

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