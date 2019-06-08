وزير النفط الإيراني: طهران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية اليوم السبت 8 يونيو/حزيران، إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وأضاف زنغنه أن إيران "تأسف لأن بعض أعضاء "أوبك" حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

وتابع زنغنه قائلا "هناك بلدان في المنطقة يبديان عداء نحونا في هذه المنظمة، نحن لسنا عدوا لهما لكنهما يبديان عداء لنا، ويستخدمان النفط كسلاح ضدنا في السوق العالمية والعالم"، ولم يتطرق إلى ذكر الأسماء.

وتصاعدت التوترات بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة في العام الحالي، بعدما أعلنت هذه الدول أنها بصدد زيادة إنتاج النفط لتعويض غياب الخام الإيراني عن السوق بفعل العقوبات الأمريكية.

وأدرجت الإدارة الأمريكية أكبر شركة قابضة إيرانية للبتروكيماويات على قائمة العقوبات الخاصة بها، واتهمتها بدعم الحرس الثوري على نحو غير مباشر. وقالت واشنطن إن تلك الخطوة تهدف لتجفيف إيرادات الحرس الثوري، لكن محللين وصفوا القرار بأنه رمزي إلى حد كبير.

وتسعى إدارة ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي وكذلك دعمها لجماعات تحارب بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

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