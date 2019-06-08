رئيس الوزراء القطري السابق: السعودية تتحمل المسؤولية وراء تفشي داعش

أعلن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، في حوار مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الاتهامات التي توجهها المملكة العربية السعودية ضد قطر برعاية الإرهاب باطلة. ووجه أصابع الاتهام في تفاقم الأوضاع في سوريا إلى السعودية، قائلا "المملكة تتحمل المسؤولية وراء تفشي تنظيم داعش".

وأكد آل ثاني في حوار أجراه يوم أمس الجمعة 7 يونيو/حزيران، أن دول الحصار حسب وصفه وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين تفرض مقاطعة على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، تتخذ من هذه الاتهامات ستارا لتحقيق مآرب خاصة بها.

واتهم آل ثاني في حواره مع "التلغراف" هذه الدول بالسعي لفرض الوصاية على قرار قطر الوطني حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول القطري السابق أن 15 "إرهابيا" من أصل 19 نفذوا أحداث 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة يحملون الجنسية السعودية، واثنين منهم من الجنسية الإماراتية، ومصري واحد. متسائلا "هل يجب أن أقول أنهم أي الـ15 إرهابيا كانوا مدعومين من حكومات الرياض وأبوظبي والقاهرة؟، إضافة إلى التحويلات المصرفية التي قامت بها السفارة السعودية في واشنطن لحساباتهم المصرفية".

وعن عدد المقاتلين من الجنسية السعودية في صفوف داعش؟ تساءل آل ثاني، ليجيب بنفسه أن معظمهم من الجنسية السعودية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "هذه الدول ظنت أنها تستطيع سحق قطرحسب تعبيره، إلا أن قطر أثبتت العكس، وأنهم مخطئون، لقد أثبتت أنها قادرة على تجاوز المقاطعة والمصاعب كأمة وشعب وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية".

إيران لم تلحق أي أذى بقطر

وعن إيران التي لطالما اختلفت معها الدوحة في مواقف عديدة لاسيما حول الملف السوري ودعمها للرئيس بشار الأسد، قال آل ثاني "إيران لم تلحق أي أذى بقطر، نحن لا نتفق مع كل سياساتهم بالتأكيد، لكن لا يمكننا قتالهم عندما نتشارك في نفس حقول الغاز والنفط".

وأشار إلى أن الامارات أيضا لديها علاقات تجارية مع إيران، وأكثر بكثير من قطر. وزعم أن "الرقم الرسمي لمليارات الدولارات بين إيران والإمارات يختلف تحت الطاولة عن الرقم الذي يتم الحديث عنه بشكل رسمي، الإمارات التي تتهمنا وإيران بالإرهاب".

وتساءل هل المطلوب من الدوحة أن تنفذ أوامر السعودية فقط؟

لتحقيق السلام مع إسرائيل ... وإيران أيضا

وأضاف رئيس الوزراء القطري أنه "إذا كانت الدول العربية تسعى لتحقيق السلام مع إسرائيل، فلماذا لا تسعى إلى السلام أيضا مع إيران؟، ولماذا لا تجلس مع الجانبين ويتم حلحلة المشكلات". وقال أن "قطر لا تريد أن تأخذ دور القيادة في المنطقة وليست في مكان المنازعة مع السعودية، وهي تريد أن تكون "السعودية" القائدة، لكن يجب أن ياسموا بالانصاف وعليهم احترام الآخرين".

رسالة لـ بن سلمان

وفي رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال آل ثاني، إن "أمام بن سلمان فرصة كبيرة لتغيير المملكة للأفضل، إلا أن هذا الأمر لا يحدث ما لم يكن هناك مصالحة في جنوب الجزيرة العربية"، مضيفا أنه على بن سلمان "وقف الحرب غير الضرورية في اليمن، ومناقشة الإيرانيين مباشرة للمساعدة في حلحلة المشكلة في سوريا".

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