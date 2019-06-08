أوزيل يتزوج من ملكة جمال تركيا.. وإردوغان وعقيلته يشهدان على عقد القران

دخل نجم فريق أرسنال الانجليزي مسعود أوزيل القفص الذهبي الجمعة بعد ان عقد قرانه على الحسناء "أمينة غولشه" الممثلة وعارضة الأزياء.

وشهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزجته "امينة" على زواج أوزيل الذي قرر التقاعد ووقف اللعب مع المنتخب الألماني لكرة القدم، واتهم أوزيل في كتاب قراره بالتوقف عن اللعب لمنتخب ألمانيا، الاتحاد الألماني ورئيسه ووسائل الإعلام والمشجين أيضا، بالعنصرية التي لقيها، وما يلقاه لاعبون من أصل تركي كذلك.

مراسم الزفاف جرت في فندق "فور سيزن" بمنطقة بشيكطاش في إسطنبول.

وقال إردوغان في مباركته للعروسين: "بالطبع، الزواج رحلة طويلة، هناك ايام جميلة، واخرى سيئة، السعادة تتضاعف عند مشاركتها، وبالطبع، الصبر أيضا يحول السلبيات إلى سعادة، وأؤمن أن الزوجين الشابين سيعبران هذه الرحلة بالطريقة المثلى ليصلا إلى الحياة السعيدة".