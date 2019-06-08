واشنطن تمهل تركيا حتى نهاية تموز لتتخلى عن شراء صواريخ إس-400 الروسية المتطورة

واشنطن تهدد بسحب امتيازاتها عن تركيا

صعّدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة من الأزمة مع تركيا على خلفية مساعي أنقرة للحصول على نظام دفاع جوي روسي، وكشفت واشنطن عن خطة لاستبعاد شريكتها في حلف شمال الأطلسي من برنامج مقاتلات إف-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات.

وفصّل باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي في خطاب أرسله لنظيره التركي خطوات لاستبعاد تركيا من البرنامج إلا إذا غيرت الحكومة التركية من نهجها. وكانت وسائل إعلامية قد نشرت تقارير عن قرار وقف قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب في الولايات المتحدة في واحدة من أوضح المؤشرات على أن الخلاف بين واشنطن وأنقرة يصل لمرحلة حرجة.

وتقول الولايات المتحدة إن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية يشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 "الشبح" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، والتي تعتزم تركيا شراءها أيضا. وتقول واشنطن إن أنقرة لا يمكنها أن تمتلك الاثنين معا.

رويترز

ويتضمن خطاب شاناهان القول صراحة "لا تدريب جديد على إف-35"، مشيرا إلى أن هذا العام كان سيشهد تدريب 34 طيارا تركيا آخر على تلك المقاتلات.

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وأوضح ملف ملحق بالخطاب بعنوان "استبعاد تركيا من المشاركة في برنامج إف-35" بأنه لن يتمّ إجراء التدريب لأن الولايات المتحدة تعلق مشاركة تركيا في برنامج إف-35 ومن ثم لن تكون هناك حاجة بعد ذلك للحصول على مهارات على تلك الأنظمة. وسيتوقف تدريب الجنود الأتراك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على إف-35 بنهاية يوليو-تموز.

وحذر شاناهان تركيا في الخطاب من تبعات صفقتها مع موسكو على علاقتها بحلف شمال الأطلسي وعلى الاقتصاد التركي بما قد يتسبب في اعتماد زائد عن الحد على روسيا. وقال شاناهان في الخطاب: "لا يزال لديكم الخيار لتغيير المسار فيما يتعلق بأنظمة إس-400".

وتعتبر تركيا واحدة من الشركاء الرئيسيين في برنامج إف-35 وعبرت عن رغبتها في شراء مائة مقاتلة من هذا الطراز في صفقة كانت ستبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنّ شركات تركية تنتج نحو 937 مكونا في مقاتلات إف-35 أغلبها لمعدات الهبوط وجسم الطائرة. وتعتزم الولايات المتحدة حاليا نقل إنتاج تلك المكونات لمكان آخر بما سينهي دور تركيا في التصنيع بحلول أوائل العام المقبل.

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ويعتقد البنتاغون أن بمقدوره تقليل التأثيرات السلبية على البرنامج بشكل عام إذا التزمت تركيا بالجدول الزمني الأمريكي. وقالت إلين لورد مساعدة وزير الدفاع للصحفيين في البنتاغون: "ما نفعله هو أننا نعمل لتنفيذ استبعاد منضبط وسلس".

لكن لورد تمسكت بالأمل مشيرة إلى أن كل القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة حتى الآن ما زال من الممكن التراجع عنها. وقالت: "نأمل في أنهم سيوقفون شراء إس-400. نود بقاءهم في البرنامج"، في إشارة لبرنامج مقاتلات إف-35.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي تشيميزوف رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية قوله إن بلاده ستبدأ في تسليم أنظمة صواريخ إس-400 لتركيا خلال شهرين.

وتسبب هذا التوتر بين واشنطن وأنقرة في هبوط الليرة التركية بحوالي 1.5 في المائة أمس الجمعة قبل أن تعوض بعضا من خسائرها. وفقدت العملة نحو عشرة في المائة من قيمتها أمام الدولار هذا العام لأسباب يعود بعضها إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ومخاطر فرض عقوبات أمريكية في حالة حصول تركيا على منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا.