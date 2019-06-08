شاهد: كيف أحيت منظمة السلام الأخضر اليوم العالمي للمحيطات على الشواطىء

أحيا نشطاء تابعون لمنظمة غرين بيس "السلام الأخضر" البيئية، السبت، مناسبة اليوم العالمي للمحيطات على طريقتهم الخاصة، حيث شكل مُنتسبوها قلبا عملاقا في إحدى الشواطىء الإيطالية.

وجلس النشطاء الذين ارتدوا ملابس زرقاء وصبغوا وجوههم وأطرافهم باللون ذاته، على رمال شاطئ جيانيلا في أوربيتيلو على البحر التيراني.

وبنفس الطريقة قام نشطاء منظمة غرين بيس في أكثر من 23 دولة بتشكيل قلوب عملاقة عبر شواطىء عدد من دول العالم في مبادرة أطلقوا عليها اسم "الموجة الزرقاء" العالمية من أجل دعم التوصل إلى معاهدة عالمية لحماية المحيطات من التلوث.

وباتت المخلفات البلاستيكية التي تلقى في عرض المحيطات تشكل خطر بيولوجيا وبيئيا على حياة الكائنات البحرية في السنوات الأخيرة ما دفع بالعلماء ونشطاء مدافعين عن البيئة ودولا يدقون ناقوس الخطر من اجل الحد من تفاقم هذه الظاهرة.

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