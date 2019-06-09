شاهد: السودانيون يشيعون قتلاهم إلى مثواهم الأخير

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض يوم الأحد شريط فيديو لجنازة أحد المتظاهرين المعارضين في حي الخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم. وتمّ تنظيم الجنازة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حركة عصيان مدني دعا إليها قادة الاحتجاج للمطالبة باستقالة المجلس العسكري الحاكم في السودان، والذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان زعماء المعارضة قد دعوا المواطنين إلى البقاء في منازلهم ابتداء من يوم الأحد، أول أيام العمل في الأسبوع، وذلك احتجاجا على حملة القمع التي يمارسها المجلس العسكري والتي أسفرت عن مقتل 100 مواطن على الأقل خلال محاولة الجيش فضّ اعتصام في الخرطوم.

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