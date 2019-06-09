شاهد كيف ساد الفزع والفوضى مظاهرةً للمثليين في واشنطن

ساد الفزع مظاهرة للمثليين في العاصمة الأمريكية واشنطن السبت بعد ورود أنباء عن وجود شخص أشهَر سلاحه بوجه المشاركين في التظاهرة التي تنظم سنويا لإسماع صوت المثليين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سادت الفوضى بعد نشوب مشاجرة في المكان. وقد أدت حالة الفزع لحدوث حالة تدافع لفترة قصيرة أوقعت 7 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت الشرطة قد تلقت اتصالا هاتفيا يفيد بوجود شخص يحمل سلاحا. وعند الانتقال إلى المكان، قال شهود لعناصر الأمن إنهم سمعوا صوت إطلاق أُلقي بعدها القبض على مشتبه به كما تم العثور على سلاح في مكان مجاور لكن لم يكن بمقدور الشرطة الجزم بأن إطلاق النار قد حدث فعلا ويجري التأكد لمعرفة ماهية الأصوات التي سمعها الشهود.

إثر ذلك حاول مسؤول محلي طمأنة المشاركين في التظاهرة أنه لا يوجد هناك أي شخص مسلّح فيما أعرب القائمون على المسيرة عن ارتياحهم لأن الحصيلة لم تكن ثقيلة من حيث عدد المصابين ما سمح باستمرار التظاهرة بشكل عادي كما كان مخططا لها.