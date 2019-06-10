شاهد: لا توجد متعة تضاهي قيادة الطائرة بعد الثمانين من العمر

حلّقت عجوز تبلغ من العمر 82 عاما من جديد في الأجواء مستخدمة طائرة "تكنام بي 2010" بعد أكثر من 30 عاما من إحالتها على التقاعد. السيدة تدعى مياو شياو هونغ، والتي تمكنت من قيادة الطائرة من مطار شيفوسي في بكين والقيام برحلة لمدة 40 دقيقة، مسجلة بذلك رقما قياسيا في مجال الطيران الصيني.

وعقب انتهائها من مهمتها قالت مياو بكل ثقة: "لم أكن متوترة على الإطلاق. لقد تحدثت مع مدربي حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ مثل عطل المحرك ومع الاستعدادات، شعرت بثقة كبيرة".

وبدأت الصين بتدريب أول مجموعة من 14 امرأة في مجال الطيران في العام 1951، وفي العام 1956 التحقت مياو بالجيش وحصلت على وظيفة في القوات الجوية بعد إجراءات اختيار وتدريبات صارمة وبدأت الطيران بعد تخرجها من مدرسة الطيران في العام 1958.

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