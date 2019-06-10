شاهد: طائرة غريبة يركب المسافرون في جناحيها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الهولندية "KLM كيه إل إم"عن تمويلها تجارب تصنيع طائرة على شكل الحرف V، والتي ستتركز مقاعد الركاب في أجنحتهان وهو ما سيجعلها اقتصادية من ناحية استهلاك الوقود.

وقالت شركة "كيه إل إم KLM" إن طائرة الحرف "V" ستكون أخف وأكثر ديناميكية، وبحسب مصمميها فإن استهلاكها للوقود سيقل بنسبة 20% مقارنة بطائرة إيرباص "A350"الأكثر تطوراً اليوم.

وقال باحثون إن النسخة أولية من الطائرة يمكن أن تكون جاهزة في وقت مبكر من هذا الخريف. لكن من غير المرجح أنتستخدم هذه الطائرة فعليا حتى عام 2040 على الأقل .

ويعتبر جوستس بيناد "Justus Benad" وهو طالب في جامعة برلين، هو صاحب هذه الفكرة، حيث فكّر بطائرة تستطيع حمل عدد أكبر من الركاب والبضائع والوقود في الأجنحة، ومن ثم تلقفت جامعة دلفت التقنية في هولندا الفكرة، وبدأت التعاون مع شركة KLM لبنائها.

وقالت "كيه إل إم KLM" إنه على غرار إيرباص "A350" المتقدمة ، ستكون الطائرة قادرة على حمل 314 راكبًا و 160 مترًا مربعًا ، أو 1722.23 قدمًا مربعًا من البضائع، وطائرة الحرف "V" ستكون قادرة على السفر لمسافات طويلة.

وقال رويلوف فوس ، قائد المشروع:" إن هذه الطائرة أصغر من إيرباص A350 وهذا يعني أن الطائرة تحتاج إلى وقود أقل لقطع نفس المسافة."

تستخدم الطائرة أيضًا المحركات التوربينية العالية الكفاءة في استهلاك الوقود، وفقًا لـ KLM.

يأمل الباحثون في تقديم أول نموذج طيران في أكتوبر القادم، وسيتم اختبارها على ارتفاعات منخفضة، لاختبار مدى نجاعتها وثباتها في الجو.

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