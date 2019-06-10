شاهد: مغامرون فرنسيون يجتازون جبال الألب عبر الحبال

قامت مجموعة من الشباب المغامرين في فرنسا بتنظيم منافسة من نوع خاص. المنافسة خطيرة وتحمل الكثير من التحدي حيث يقوم المتنافسون بالعبور مشيا فوق الحبال من قمة إلى قمة أخرى مقابلة في سان جانيه بجبال الألب الفرنسية. وسار المغامرون فوق حبل بطول 800 متر على ارتفاع أكثر من 300 متر.

الشعور بالسقوط من الأعلى يبعث على الخوف، ولكن المغامرين أخذوا جميع احتياطاتهم فيما يتعلق بقواعد السلامة والأمن حيث يربطون أنفسهم جيدا بحبال السلامة لتفادي السقوط من العلوّ الشاهق. وتمّ تثبيت نقاط الانطلاق والوصول من طرف جمعية "سلاكلاين أتا سلاك"، التي استخدم أعضاؤها طائرة بدون طيار لربط الحبال بين منحدري مسار المنافسة.

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