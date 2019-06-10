شاهد: مروحية تحط بخشونة على مبنى شاهق في منهاتن

فقد شخص حياته عندما حطت مروحية على سطح ناطحة سحاب، مكونة من نحو خمسين طابقا في مدينة نيويورك، تحت أمطار غزيرة ووسط الضباب، وقالت وسائل إعلام محلية إن القتيل هو قائد المروحية، دون أن تحدد هويته.

وبمجرد هبوطها اندلعت النيران في المروحية، وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن الشخص المتوفي كان يوجد على متن المروحية، موضحا أنه لا يعتقد ان الحادث كان هجوما إرهابيا.

من جانبها قالت الوكالة الفدرالية للطيران الأمريكي إن المروحية وهي من نوع أغوستا أي109إ بحساب المؤشرات الأولية لا يمكن أن يقودها إلا شخص واحد، وبحسب المصدر ذاته فإن الوكالة الفدرالية للأمن والمواصلات هي التي ستقود التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وقد وقع الحادث بين "تايمز سكوير" و"ترامب تاور"، وقد هرعت حوالي مائة سيارة إسعاف إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث، والتي تم إجلاءها مؤقتا.

وكان آخر حادث لمروحية وقع في مانهاتن يعود إلى شهر آذار/مارس 2018، عندما تحطمت المروحية وعلى متنها خمسة سياح، ولم ينج في الحادث سوى قائد المروحية.

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