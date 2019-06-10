إيران تقرر تسليم السجين اللبناني نزار زكا إلى حزب الله قريبا

نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مجهول قوله، إن إيران ستسلم جماعة حزب الله مواطنا لبنانيا اعتقل عام 2015 "لتآمره على الدولة". وقال المصدر للوكالة: "الخطوة ستتخذ في غضون ساعات" مضيفا أنها تأتي "بناء على احترام ومكانة نصر الله"، مشيرا إلى حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله.

ونزار زكا خبير في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وحُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات في إيران، ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

وكان التلفزيون الإيراني اتهم نزار زكا يوم اعتقاله سنة 2015، بربط صلات عميقة مع الطبقة العسكرية والاستخباراتية في الولايات المتحدة، وبث التلفزيون حينها صور شخص بزي عسكري، مؤكدا أنها صور نزار زكا وهو في قاعدة عسكرية أمريكية. وفي نهاية 2017 أكدت المحكمة الإيرانية اتهامها لنزار زكا لدى الاستئناف بعشر سنوات سجنا، إلى جانب إدانتها لأمريكي وإيرانيين اثنين يحملان الجنسية المزدوجة (الإيرانية والامريكية) بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أشارت ليلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، إلى أن إيران كانت مستعدة للافراج عن المواطن اللبناني نزار زكا الذي أدانته طهران بالتجسس لحساب واشنطن، ولكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي لم يصدر العفو يوم العيد عن المواطن اللبناني.

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