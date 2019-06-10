راموس يفرض شروطا غريبة على المدعوين لحفل زفافه.. فما هي؟

شروط غريبة فرضها نجم ريال مدريد سيرجيو رامس، على المدعوين لحضور حفل زفافه، من صديقته بيلار روبيو التي تكبره بثماني سنوات.

فقد اشترط راموس، احضار هواتفهم المحمولة معهم، في محاولة للحد من التقاط صور له تتناقلها وسائل الإعلام، وهو ما قد يشوش على خصوصية الحضور.

كما طلب عدم ارتداء ملابس باللون الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر.

وسيحضر الزفاف حوالي 500 مدعو في بلدة بوليوس في إشبيليا، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

ولراموس من صديقته 3 أبناء، هو سيرجيو جونيور وماركو وأليخاندرو، وهو الابن الأصغر، أما ربيو فهي صحفية وممثلة وعارضة اسبانية من مواليد عام 1978.

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