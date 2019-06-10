أكثر من مليون مشاهدة لفيديو ابنة شيرين خلال ساعة فقط.. ما رأيك؟

مليون مشاهدة وأكثر، وآلاف التعليقات، لمقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على صفحتها في إنستغرام، تظهر فيه ابنتها وهي ترقص على أغنية "زمان"، وهي إحدى أغانيها في ألبوم "نساي" الذي طُرح عام 2018.

وعلقت شيرين على الفيديو بكلمة "أميرتي" باللغة الإنكليزية.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية رفعت الإيقاف عن المطربة شيرين عبد الوهاب دون عقوبات. وأكد القرار الرسمي، أن شيرين يمكنها مزاولة مهنة الغناء في مصر بعد حفظ التحقيق معها بعد اتهامها بإطلاق تصريحات تضر بالأمن القومي المصري أثناء تقديمها فقرة غنائية في البحرين.

وقد خضعت الفنانة عبد الوهاب للتحقيق في نيسان الماضي من قبل لجنة نقابة المهن الموسيقية ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد كما ضمت الدكتور علاء سلامة، رئيس لجنة العمل بالنقابة وأحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، والمستشارين علاء عامر، وسعد المتولي.

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