رياض المالكي: سفير أمريكا لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الهدف من تصريحات أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل هو مساعدة إسرائيل، على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأضاف المالكي أثناء زيارة لوارسو القول، إن على المجتمع الدولي التصدي لهذا الأمر والرد عليه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت يوم السبت عن فريدمان قوله، إن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل/نيسان إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية، المبنية على أراض يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولة مستقلة لهم، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين في نهاية المطاف.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أدان يوم السبت تصريحات فريدمان، كما أدان سياسة أمريكية خارجية تقودها مجموعة بعض أعضاءها ليس لدهم النضج السياسي اللازم، ويوجد متطرفون من بينهم.

كذلك وصف القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المسؤول الأمريكي فريدمان، بالسفير المتطرف للمستوطنين الإسرائيليين، وأضاف إن رؤيتهم تتمثل في ضم أرض محتلة، وتلك جريمة حرب وفق القانون الدولي.

ويدعم السفير الأمريكي فريدمان مصالح المستوطنين الإسرائيليين، ومؤسسة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر العائلية، بتمويل مستوطنات إسرائيلية، وذلك وفقا لفرانس برس نقلا عن نيويورك تايمز.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي وسط حوالي ثلاثة (3) ملايين فلسطيني في أجواء صراع المستمر، إذ تواصل استعمار اسرائيل للضفة الغربية المحتلة وضمها للقدس الشرقية بطريقة غير شرعية، منذ سنة 1967.

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