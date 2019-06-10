100 رجل إطفاء للتعامل مع حريق نشب في مجمع سكني بشرق لندن

قال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن يوم أمس الأحد، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع مصابين جراء حريق شب في شرق لندن، مضيفا أن وحدات الإسعاف لا تزال في موقع الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن في وقت سابق يوم الأحد إن نحو 100 رجل إطفاء يتعاملون مع الحريق الذي شب في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

وقبل نحو عامين، شب حريق في برج جرينفل الشاهق المخصص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل مما أسفر عن مقتل 71 شخصا في أدمى حريق منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.

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