الشرطة السويدية تطلق النار على رجل في محطة قطارات بعدما "أبدى تهديدا"

ذكرت السلطات السويدية أن الشرطة اطلقت الرصاص على رجل في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد، الإثنين، بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد".

وتم إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث، ولم ترد حتى الآن تقاريرعن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار، وقالت الشرطة في بيان إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها استدعت فريقا للكشف عن المفرقعات لتمشيط الموقع، مضيفا أنه من السابق لأوانه القول بأن الحادث له صلة بالإرهاب.

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