شاهد.. أنثى فيل تساعد مولودها الجديد على المشي

ولدت فيلة أنثى مولودها الثاني هذا العام في حديقة حيوانات بايري دايزا. ويقول المشرف على حديقة الحيوان إن الولادة كانت سريعة وأن الأم، فارينا البالغة من العمر 16 عامًا ، كانت محاطة بجميع الأفيال الأخرى الموجودة في القطيع، و مراقبة من الوالد "بوشان"البالغ من العمر 18 عامًا.

وقال كوناتشي زوكيبير المشرف على الفيلة، إن هذا كان خبرًا جيدًا، فهذه الأنواع من الفيلة صنفها الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة مهددة بالإنقراض و إنخفض عددها في البرية بشكل مقلق. و أضاف أنه يأمل في أن يكون بمقدوره يومًا ما إعادة إدخال الفيلة إلى غابات جنوب شرق آسيا.

حديقة حيوانات بايري دايزا جزء من البرامج الأوروبية للأنواع المهددة بالانقراض و حمايتها.

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