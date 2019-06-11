بعد 27 سنة من الزواج القضاء الأرجنتيني يحكم على رجل بدفع 170.000 دولار لزوجته مالسبب ؟

حكمت السلطات القضائية الأرجنتينية على رجل بتعويض زوجته السابقة بدفع 8 ملايين بيزو حوالي 173000 دولار عن الأعمال المنزلية التي قاموا بها خلال زواجهم الذي استمر 27 عامًا ، حسبما أفادت الصحف المحلية.

وكرست خريجة الاقتصاد البالغة من العمر 70 عامًا نفسها لتعليم أطفالها وأداء واجبها تجاههم. وقالت القاضية فيكتوريا فاما: "اعتماد النساء اقتصاديًا على أزواجهن هو إحدى الآليات المركزية التي تخضع المرأة من خلالها للمجتمع".

"إعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي للزوجين"

حدد القاضي مبلغًا معقولًا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي المتباين للزوجين. بعد 27 عامًا من الزواج، حيث انفصل عنها عندما بلغت 60 عامًا، وهو العمر الذي تحصل فيه النساء على معاش التقاعد.

انفصل الزوجان في عام 2009 وتطلقا في عام 2011. تم تقديم التعويض الاقتصادي في القانون المدني في عام 2015. ويمكن أن يتكون من مبلغ مادي، أو من خلال الانتفاع من سلع معينة أو أي وسيلة أخرى متفق عليها من قبل الطرفين.

سيتعين على هذا الرجل دفع 173000 دولار لزوجته السابقة، التي اضطرت إلى تكريس نفسها لتعليم الأطفال وعمل المنزل.

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