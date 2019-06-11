شاهد: نظام آلي لتوزيع شطائر البرغر يجذب الزبائن في سان فرنسيسكو

جذب نظام مبتكر لتوزيع شطائر البرغر في أحد مطاعم سان فرنسيسكو عديد الزبائن الفضوليين. فعند الغداء، يصطف الزبائن في طوابير طويلة لتذوق شطيرة برغر، أعدها رئيس الطباخين الأول والفريد من نوعه: الإنسان الآلي، الذي يقوم يقطع الرغيف إلى نصفين ليحمر، وبعد ذلك ينتقل ببطء إلى المحطة الموالية ليضاف إليه الحساء، ثم تضاف إليه الخضر وشريحة الجبن. وطوال ذلك الوقت لا تمتد يد زبون إلى البرغر إلا إذا وصلته الوجبة ساخنة وطازجة، وقد أعجبت الفكرة كثيرين، خاصة وأنها أقل كلفة من المطاعم الأخرى المختصة في الوجبات السريعة.