25 قتيلا في هجمات جوية روسية شمال غرب سوريا

قال سكان وأفراد من الإنقاذ المدني إن هجمات جوية أدت يوم الاثنين إلى سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلا معظمهم من المدنيين في شمال غرب سوريا في الأسبوع السادس لهجوم عسكري تقوده روسيا أدى حتى الآن إلى مقتل مئات المدنيين.

وأضافوا أن طائرات حربية تحلق على ارتفاع كبير، قال مراقبون إنها طائرات سوخوي روسية، أسقطت قنابل على قرية جبالا بمحافظة إدلب الجنوبية حيث قالت فرق إنقاذ إنها انتشلت حتى الآن 13 جثة من بينها جثث لنساء وأطفال.

وقال منقذون محليون إن طائرات روسية شنت أيضا عدة غارات أصابت بلدة خان شيخون وكفر بطيخ وعدة قرى أخرى مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 12 مدنيا آخرين قتلى.

ويقول منقذون إن الحملة الجوية الضخمة التي ألقت موسكو بثقلها وراءها منذ شنها بشكل قوي في نهاية أبريل/ نيسان أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 قتيل أكثر من نصفهم من المدنيين.

وقال سكان ووكالات إغاثة محلية ودولية تدعم المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة إن الحملة المستمرة التي قصفت مدارس ومراكز طبية استهدفت تدمير الروح المعنوية للمدنيين في مناطق المعارضة.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من خطوط المواجهة بحثا عن الأمان في مناطق قرب الحدود مع تركيا.

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