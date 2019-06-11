ترامب يرد على اتهامه بووترغيت جديدة "نيكسون رحل أما أنا فلن أرحل"

بعد تعرضه لمجموعة من الانتقادات تقارن بين اتهامه بالتواطؤ مع روسيا وفضيحة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون "ووترغيت" قال دونالد ترامب "لقد رحل (نيكسون) أما أنا فلن أرحل. الفرق كبير".

التصريح جاء في نفس اليوم الذي استُدعي فيه مستشار الأبيض في عهد نيكسون جون دين إلى المثول أمام لجنة القضاء في مجلس النواب في جلسة استماع تتعلق بتقرير المستشار الخاص روبرت مولر، والذي يبحث في اتهامات للرئيس الأمريكي الحالي بالتواطؤ مع روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 بالإضافة إلى إعاقة العدالة وإيقاف التحقيق ضده، والذي أشار التقرير إلى عشرة حالات منها.

دين أخبر اللجنة بوجود تشابه كبير بين تقرير مولر مع وثيقة صدرت عام 1975 عرفت باسم "خريطة طريق ووترغيت" طرح فيها مدع خاص قضية ضد نيكسون، الرئيس الأمريكي آنذاك.

وقال ترامب في تغريدة لاحقة لجلسة الاستماع "إنه أمر لا يصدق أن يحضروا جون دين، مستشار البيت الأبيض لنيكسون الذي لحقه العار وتدفع له سي إن إن النقود للمساهمة. لا يوجد تواطؤ ولا إعاقة، الديمقراطيون يريدون الإعادة (التحقيق) لا يمكنهم الحصول على ذلك."

واتهام ترامب لمستشار البيت الأبيض السابق بالمساهمة المدفوعة لوكالة سي إن إن جاء بعد سؤال وجه لدين من قبل أحد أعضاء الحزب الجمهوري أثناء جلسة الاستماع، مات غيتز حين سأله "كم تجني من النقود من سي إن إن؟" والذي أضاف للجنة "السيد دين جنى الكثير من النقود عن طريق اتهامه للرئيس بأنه يتصرف مثل ريتشارد نيسكون".

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