شاهد: نشطاء البيئة يعترضون سفينة سياحية في ميناء كييل الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، أن نحو خمسين ناشطا بيئيا اعترضوا يوم الأحد 9 يونيو/حزيران سفينة "زودردام" السياحية في ميناء كييل الألماني، ومنعوها من التحرك لساعات طويلة.

وبعد ست ساعات تقريبًا، سمح للسفينة بالمغادرة متجهة إلى كوبنهاغن في وقت متأخر من مساء الأحد. واعتبر المحاصرون أن "احتجاجهم كان نجاحًا وأعلنوا عن مزيد من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها"، وقالوا في بيان "لا توجد منطقة نائية هادئة لمدمري المناخ"، مطالبين بوضع حد للرحلات البحرية بأكملها.