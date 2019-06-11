شاهد: أسرابُ الجراد تجتاحُ جزيرة سردينيا الإيطالية وتدمّرُ المزروعات

اجتاحت الملايين من حشرات الجراد جزيرة سردينيا الإيطالية، ما أثار حالة من القلق في أواسط المزارعين، خاصة وأن كثافة أسراب الجراد هي الأشد، وأعدادها هي الأكبر، منذ نحو ستين عاماً.

وأفادت الجمعيات الزراعية في سردينيا أن الجزيرة شهدت في شهر أيار/مايو الماضي هطولاً غزيراً للأمطار تصاحب مع برد شديد، وقبل أيام هبّت موجة حرّ نادرة على المنطقة ترافقت مع اجتياح أسراب الجراد للمناطق المزروعة.

وقال المزارع لويجي بوجوني موضحاً: "لقد بدأ الأمر قبل شهر تقريباً، كانت حشرات الجراد صغيرة، لكنها الآن نمت بشكل سريع، وها هي أسراب الجراد تجتاح المنطقة وتدمّر المزروعات".

ولفت ممثلو الجمعيات الزراعية إلى أن الجراد قد أتى على نحو ألفي هكتار من الأراضي الزراعية لجزيرة سردينيا، حيث يعمل في هذه الأثناء على تدمير مادة "التبن" المخصصة لإطعام المواشي.

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