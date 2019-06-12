لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الجزائر

احتجاز رئيس الحكومة ووزير النقل السابقين في الجزائر للتحقيق بتهم فساد

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قال التلفزيون الجزائري إن المحكمة العليا في الجزائر أمرت باحتجاز رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق، عبد الغاني زعلان، في إطار تحقيق بشأن الفساد.

وكان تلفزيون النهار قال سابقاً إن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية، السابقين، مثلا أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

كما يأتي مثول وزير النقل، بعد فترة قصيرة من بدء استجواب أحمد أويحيى أمام قاض من المحكمة ذاتها، في تهم فساد وتقديم مزايا بطريقة غير قانونية لرجال أعمال.

تطالعون أيضا على يورونيوز:

الجزائريون إلى الشارع مجددا في الجمعة الـ 16.. مواقف ثابتة وشعار واحد: إرحلوا جميعا

شاهد: مظاهرات الجمعة الـ 14 بالجزائر وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة