احتجاز رئيس الحكومة ووزير النقل السابقين في الجزائر للتحقيق بتهم فساد

قال التلفزيون الجزائري إن المحكمة العليا في الجزائر أمرت باحتجاز رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق، عبد الغاني زعلان، في إطار تحقيق بشأن الفساد.

وكان تلفزيون النهار قال سابقاً إن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية، السابقين، مثلا أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

كما يأتي مثول وزير النقل، بعد فترة قصيرة من بدء استجواب أحمد أويحيى أمام قاض من المحكمة ذاتها، في تهم فساد وتقديم مزايا بطريقة غير قانونية لرجال أعمال.

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