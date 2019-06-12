افتتاح "ديسكو" في جدة يثير السخط والسخرية في السعودية

موجة انتقادات وسخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه عن افتتاح اول ملهي ليلي لسلسة شهيرة بجدة.

ويرى مراقبون أن السعودية عرفت بعض الانفتاح والتحرر منذ وصول محمد بن سلمان إلى دوائر السلطة، مقارنة بالماضي، بعد إعلانه جملة من الإصلاحات وإنشائه هيئة الترفيه التي قامت بافتتاح دور للسينما لأول مرة بالمملكة، وتنظيمها لحفلات غنائية هي الأولى من نوعها.

آخر مشاريع هذه الهيئة كان افتتاح ملهى ليلي لسلسلة "وايت" التي لها نوادي في كل من دبي وبيروت، وتداول ناشطون على توتير فيديوهات لعمليات التحضير لافتتاح الملهى الليلي بواجهة جدة البحرية المنتظر استقباله "للعائلات" ابتداء من سعر 500 ريال سعودي.

ويتم الترويج لهذا النادي على أنه ملهى "محترم" ولا يقدم المشروبات الكحولية وبه "بار حلال" على عكس الملاهي الأخرى.

ورغم ذلك يرى سعوديون أنه انحدار وخروج عن المالوف في بلد معروف عنه أنه محافظ ويتبع التعاليم الإسلامية، حيث تداول المغردون على نطاق واسع هاشتاغ #ديسكو_في_جدة حمل جملة من الانتقادات والرفض.

في حين تبنى مغردون آخرون طابع التهكم والسخرية من "المتناقضات" التي يسعى مشروع الملهى جمعها على غرار "ديسكو للعائلات" و"بار حلال" وتداول هؤلاء تغريدات ومقاطع فيديو تنطوي على الصدمة بقالب فكاهي تحت وسم #نايت_كلوب.

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