خدمة جديدة من "خرائط غوغل" تنقذك من تحايل سيارات الأجرة

عند زيارة بلد جديد بقصد السياحة أو حتى العمل، نتوجس من تصرفات سائقي التاكسي، مع شكوك مستمرة بمساعيهم لإطالة المسافة قبل الوصول إلى وجهتنا لكسب مبلغ أكبر.

غوغل اتخذت خطوة إلى الأمام لمساعدة مستخدميها على تجاوز هذه المخاوف، من خلال ميزة جديدة تحت الاختبار حاليا، تقوم بإرسال إشعار إلى جوالك، في حال ابتعدت مسافة 500 مترا عن أقصر طريق إلى وجهتك، حيث بإمكان الزبون إبلاغ السائق بضرورة تصحيح مساره.

الميزة الجديدة والتي طرحت في الهند أولا، تتم من خلال الضغط على زر "كن آمنا" بعد تحديد مسار الرحلة، حيث سيتم ارسال تنبيهات حال وقوع خطأ، كما يمكن مشاركة مسار الرحلة مع أحد الأصدقاء لتحديد موقع هاتفك، وهذا من خلال الخيار "مشاركة الرحلة".

ويعتبر هذا الخيار من الميزات الجديدة التي طرحتها غوغل في تطبيق الخرائط مؤخرا، كعداد السرعة القصوى، بالإضافة إلى عرض الكوارث الطبيعية من أعاصير وزلازل على الخرائط.

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