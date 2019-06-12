التحالف بقيادة السعودية: 26 مصابا في هجوم صاروخي للحوثيين على مطار أبها

نقل تلفزيون العربية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية قوله اليوم الأربعاء إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

ونسب تلفزيون العربية إلى العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قوله "نقوم بجمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت هجوماً صاروخياً على مطار أبها السعودي ما أدى إلى إصابة 26 شخصا، وهم في حالة مستقرة الآن.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن الأربعاء أن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.

وقالت القناة "القوة الصاروخية تستهدف مطار أبها بصاروخ من نوع كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة".

و قال التحالف العسكري إنه سيرد ردا صارما على الهجوم صاروخي، وأضاف التحالف السني المدعوم من الغرب، الذي يحارب حركة الحوثي الموالية لإيران في اليمن، إن الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر أثبت دعم طهران لما وصفه بالإرهاب العابر للحدود.

وذكر بيان التحالف أن مقذوفا سقط بصالة الوصول بمطار أبها مسببا أضرارا مادية.

وأضاف أن ثلاث نساء وطفلين من بين المصابين وهم من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، ونُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى وتم علاج معظم المصابين في الموقع.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية لرويترز إن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي حاليا في المطار.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في الشهر الماضي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة أعلن الحوثيون المسؤولية عنه، واتهمت السعودية إيران بإصدار أمر تنفيذ هذا الهجوم وهو ما تنفيه طهران وحركة الحوثي.

وقال التحالف إن هذا الهجوم "قد يرقى إلى جريمة حرب" وإنه سيتخذ إجراءات "صارمة وعاجلة وآنية" ردا عليه.

وأضاف التحالف في بيانه الصادر بالإنجليزية "استهداف مطار أبها يثبت حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

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