فيديو مسرب لأبرز قادة حماس عن مشروع فلسطين: "مافيش مشروع ولا في نيلة"

أثار فيديو مسرب ظهر فيه أحد أبز قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مجموعة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عضو القيادة السياسية في الحركة محمود الزهار يقول "فلسطين بالنسبة لنا زي اللي جايب سواك وبينضف أسنانه بس."

الزهار قال "دولة فلسطينية في حدود الـ 67 من الثوابت؟ عندما أسمع بالدولة الفلسطينية أشعر بالتقيء لأنه مفيش مشروع ولا في نيلة". ثم أضاف وهو يتحدث لحضور يبدو أنهم من أنصار حركة حماس " مشروعنا أكبر من فلسطين.. فلسطين مش مبين على الخريطة" في إشارة إلى أن الأهداف المستقبلية للحركة أكبر من مجرد مشروع الدولة الفلسطينية.

الفيديو المسرب والذي لا يبدو وكأنه صور بالخفاء أثار استياء البعض ممن اتهموا الحركة بولائها لجماعة الإخوان المسلمين ودولة الخلافة الإسلامية، بينما دافع آخرون عن تصريحات الزهار المثيرة للجدل وقالوا إنها مقتطفة في الفيديو المسرب بطريقة تظهر القيادي وكأنه يهزأ بالقضية الفلسطينية.

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