روحاني: ملتزمون بالاتفاق النووي ولن نبدأ حربا وسنرد بحزم على أي هجوم

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء إنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي يزور إيران العلاقات الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع القوى العالمية.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي "ستظل إيران ملتزمة بالاتفاق المهم لأمن المنطقة والعالم. طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة النووية...إيران لن تبدأ حربا أبدا لكنها سترد ردا مدمرا على أي عدوان".

وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، ووصل إلى طهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة الذي أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات روحاني بعيد بيان مشترك أصدرته كل من الإمارات وألمانيا، تدعت فيه إيران الكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. والبيان بطبيعة الحال لا يمكن عزله عن استهداف مطار أبها في السعودية، الذي تم صباح اليوم، وتبناه الحوثيون.

بموازاة ذلك فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أي وزارة المالية والاقتصاد، أنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية مقرها في العراق، وهي ساعدت الحرس الثوري الإيراني في التهرب من فرض العقوبات بتهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.