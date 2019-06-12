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سوريا

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب
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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.

وقالت الوكالة "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".

وأضافت "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

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