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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: عربة للشرطة الأمريكية تصطدم بسيارة صغيرة وتقتل سائقتها

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بقلم:  Sami Fradi 
شاهد: عربة للشرطة الأمريكية تصطدم بسيارة صغيرة وتقتل سائقتها
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أظهرت كاميرات مراقبة عددا من سيارات شرطة شيكاغو في الولايات المتحدة، وهي تقطع مفترق إحدى الطرقات بسرعة فائقة متجاوزة الضوء الأحمر، عندما اصطدمت العربة التي تتقدم الموكب بسيارة أولى للشرطة أصغر حجما، ثم اصطدمتا معا بسيارة عائلية مدنية، ما أدى إلى وفاة سائقتها البالغة من العمر 84 سنة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث، فيما قال محامي عائلة ضحايا الحادث إن سيارات الشرطة انتهكت القوانين، والتي تنص على أنه ينبغي لسيارات الشرطة التي تستجيب لنداءات أن تخفض من سرعتها، عندما تقترب من مفترقات الطرقات، حتى يتأكد سائقوها من المرور بأمان.

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