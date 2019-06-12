الشرطة الروسية تعتقل المئات في احتجاج قام به مناصرو صحفي كان معتقلا

ذكر مراقبون من منظمة "أو.في.دي-إنفو" الإعلامية المستقلة، أن الشرطة الروسية ألقت القبض على أكثر من 400 شخص، الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو يدعو إلى محاسبة ضباط شرطة متورطين في "تلفيق" تهمة لصحفي روسي.

فيما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 200 شخص، من بينهم السياسي المعارض أليكسي نافالني، خلال الاحتجاج.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى ما لا يقل عن ثلاثة ضباط شرطة يقتادون نافالني إلى شاحنة.

وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ ، الثلاثاء، تهم المتاجرة بالمخدرات بحق الصحفي إيفان غولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يقولون إن التهم لفقت له بسبب تغطيته الصحفية.

وغولونوف (36 عاما) صحفي معروف بكشف الفساد في دوائر المسؤولين بموسكو واحتجزته الشرطة يوم الخميس واتهمته بالتجارة بالمخدرات وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وكانت السلطات تأمل في أن يؤدي إطلاق سراح غولونوف والتعهد بمعاقبة من تردد أنهم لفقوا له التهمة سيهدئ أنصاره لكنهم قرروا مواصلة الاحتجاج يوم الأربعاء وهو يوم إجازة رسمية في روسيا.

وقال شهود من رويترز إن أكثر من ألف شخص نظموا مسيرة في وسط موسكو وهتفوا "روسيا ستكون حرة" و"روسيا بدون بوتين" بينما حذرتهم الشرطة من انتهاك القانون ومنعت الوصول إلى شوارع معينة.

وارتدى بعض المحتجين قمصانا بيضاء كُتب عليها "أنا/نحن إيفان غولونوف" وهو نفس العنوان الذي تصدر الصفحات الأولى لأكبر ثلاث صحف يومية روسية يوم الإثنين.

والكثير من المحتجين الذين ألقيَ القبض عليهم من الصحفيين والناشطين الروس البارزين.

وحذرت السلطات المحتجين من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني وقد يشكل خطرا على الأمن العام.

وفسر محتج يدعى إيفان (28 عاما) السبب دفع المتظاهرين إلى تحدي الشرطة قائلا "إطلاق سراح غولونوف لم يكن نصرا، إنها حركة تكتيكية من قبل السلطات للحيلولة دون الإخلال بالنظام اليوم، لكننا أتينا على كل حال".

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