خصلة من شعر بيتهوفين للبيع ابتداء من 15 ألف دولار في مزاد علني بلندن

طرح مزاد علني أقيم في لندن، الثلاثاء، خصلة من شعر المؤلف الموسيقي الشهير لودفيج فان بيتهوفن للبيع.

وقال سيمون ماجوير مدير الكتب والمخطوطات في دار سوذبي للمزادات لرويترز عشية افتتاح المزاد إن هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها خصلة من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد لكن هذه المرة الخصلة "كبيرة" وقصها بيتهوفن بنفسه.

وقال ماجوير إن قصة هذه الخصلة بدأت عندما طلب عازف البيانو النمساوي أنطون هالم، الذي كان يعزف مع بيتهوفن، من الموسيقار الشهير خصلة من شعره ليعطيها لزوجته، ووفقا للقصة المتداولة أعطى خدم بيتهوفن هالم خصلة من شعر الماعز بدلا من ذلك.

وأضاف ماجوير "شعر هالم بغضب شديد لأنه علم أن الخصلة ليست من شعر بيتهوفن وعاد له فأعطاه بيتهوفن خصلة كبيرة قصها بنفسه من مؤخرة رأسه على قطعة من الورق".

وأشار إلى أن ألكسندر ويلوك ثاير، مؤلف أول سيرة ذاتية أكاديمية لبيتهوفن، أكد أن الخصلة أصلية.

وقال ماجوير إنه إلى جانب القصة غير المألوفة المتعلقة بالخصلة أجرى العلماء بعض الفحوصات لها قبل نحو عشرة أعوام.

وأكدت هذه الفحوصات أنها مطابقة للخصلة الأخرى التي أخذت من بيتهوفن وهو على فراش الموت وبيعت قبل نحو عشرين عاما.

وباعت دار سوذبي خصلات شعر لمشاهير آخرين منهم لورد نلسون وشوبان وموزارت، لكن ما يميز خصلة شعر بيتهوفن هو حجمها الكبير نسبيا.

وعادة يتراوح سعر بيع خصلة شعر أحد المشاهير في المزاد بين 12 و15 ألف جنيه استرليني، لكن ماجوير واثق من أن السعر سيرتفع أكثر في مزاد الغد.

وقال "هناك بالفعل الكثير من الاهتمام بها".