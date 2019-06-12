شاهد: اشتباكاتٌ بين الشرطة ومحتجين في محيط المجلس التشريعي بهونغ كونغ

اشتباكات في محيط المجلس التشريعي في هونغ كونغ، بين الشرطة وبين محتجّين ضد مشروع قانون يسمح بإرسال أشخاص إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك.

المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، تجهّزوا لاعتصام طويل في مشهد يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة في العام 2014.

الحكومة تراجعت خطوة وقالت: إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر، علماً أن المجلس يهيمن عليه أغلبية موالية لبكين التي أكدت على أن ترتيب "بلد واحد ونظامين" هو الطريقة المثلى للحفاظ على الرخاء والاستقرار على المدى البعيد.