طفل مصاب بخلل جيني نادر يجد علاجه في القهوة بمحض الصدفة

في قصة كان للصدفة فيها حظ وافر، اكتشفت عائلة طفل مصاب بمرض نادر يدعى خلل الحركة المتأخر، علاجا للصغير من خلال شرب القهوة.

وبحسب مجلة الطب الباطني السنوية، فقد ذكر أطباء فرنسيون أن المريض الذي يبلغ من العمر 11 عامًا تم تشخيصه العام الماضي بخلل الحركة المتأخر والذي يصيب الإنسان بسبب جينة تعرف عليما بـ ADCY5.

وقال البروفيسور إيمانويل فلاماند روز " إنه مرض نادر، حتى أننا لا نعرف عدد الحالات المسجلة في العالم، نحن نتحدث عن مولود يصاب به كل مليون شخص"

ويعاني المصابون بهذا المرض من حدوث حركات سريعة لا إرادية وغير متناسقة للذراعين والساقين والوجه، ولا يستطيعون القيام بأنشطة طبيعية كالمشي أو ركوب الدراجة.

ولكن وبمحض الصدفة اكتشف والدا الطفل عند تقديم القهوة لإبنهما أن الاضطرابات والحركات اللاإرادية التي تحدث له تقل بعد شربه لكوب من القهوة.

وكون والديه من مدغشقر حيث يستخدم هذا المشروب، حسب الباحثين، لمكافحة بعض الأمراض كجزء من علاج، فقد كانا يقدمان له كوبا في الصباح وآخر في المساء، ويكون التأثير سريعًا حيث تختفي الحركات غير المتناسقة تقريبا ويستمر مفعول القهوة لمدة سبع ساعات.

ولكن بعد بضعة أسابيع لم تعد القهوة فعالة، قبل أن يكتشفوا أنهم قدموا له قهوة منزوعة الكافيين، وبعد العودة إلى القهوة العادية لاحظوا تأثيرها على طفلهم فقاموا بالاتصال بالأطباء الذين لم يتوقعوا أنهم سيكونون على موعد مع اكتشاف باهر بمحض الصدفة لما يمكن أن يكون دواء لمرض استعصى على العلاج.

وقال البروفيسور فلاماند روز المختص في طب الأعصاب ان هذه القصة تعد "واحدة من الصدف الرائعة في تاريخ الطب".

مضيفا أن التفسير العلمي لهذه الحالة هو أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تقلل نشاط البروتين المسؤول عن فرط الحركة والذي ينشط أكثر من اللازم.

ويأمل روز رفقة أطباء فرنسين في تكرار التجربة على مرضى يعانون من نفس الحالة والقيام بأبحاث للوصول إلى نتائج أكثر فعالية.

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