وكالة: المتحدث الإيراني يقول طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية

عبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية عن القلق، الخميس، بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان وقالت إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث علي ربيعي القول "يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي".

فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول بميناء إيراني نفيه أنباء غرق إحدى ناقلتي النفط.

وقال المسؤول إنه تم إخماد النيران في إحدى الناقلتين وسيعود طاقمها المكون من 21 فردا إليها بعد الانتهاء من إجراءات السلامة، وأضاف أن النار لا تزال مشتعلة في الناقلة الثانية.

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