فيديو: بعد تقنينها لغايات ترفيهية مستهلكوا الماريخوانا الطبية يطلقون صيحة فزع

تراجع عدد مستهلكي الماريجوانا الطبية في الولايات المتحدة، الذين حصلوا على بطاقات طبية، سواء كانوا مرضى أم لا، فالبطاقات كانت الوسيلة الوحيدة التي تخولهم شراء الماريجوانا بطريقة قانونية، قبل أن تتجه الولايات المتحدة إلى مزيد تقنينها وتسهيل عملية بيعها وشرائها للعموم.

يدعي المرضى أن تكلفة الماريجوانا الطبية تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا بعد أن بدأت كاليفورنيا بتقنينها وبيعها للعموم، قبل هذه الخطوة كان ثمن 8 أوقية من زهرة الماريجوانا الجافة 35 دولارا. والآن يقترب سعرها من 100 دولار.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون حقًا على الماريجوانا للسيطرة على الأمراض مثل الغثيان أو آلام السرطان، فقد أثر عليهم تقنين استعمال الماريجوانا لغايات ترفيهية أيضا، بعد أن كان حكرا على المرضى الذين يحملون بطاقات للغرض، اليوم لم يعد لديهم كثير من الخيارات أمام إرتفاع الأسعار بعد أن صارت تباع للعموم.

كان زيت الماريجوانا شديد التركيز يباع بمبلغ 60 دولارا للغرام الواحد، وهي جرعة يومية لأحد المرضى. أما اليوم فقد يكلف الاستهلاك لمدة شهرين آلاف الدولارات.

هو توجه انطلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تتراجع المزيد من الولايات عن البرامج الطبية التي تركز على الرعاية الطبية، مقابل تطوير نماذج ترفيهية متوافقة مع صناعة عالمية للماريجوانا بمليارات الدولارات.

في ولاية أوريغون، حيث تقلص البرنامج الطبي بعد التقنين الترفيهي، تخلى حوالي ثلثي المرضى عن بطاقاتهم الطبية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

سيندي مايكل هو مزارع سابق للماريجوانا الطبية من ولاية أوريغون، كان مجبرا على إغلاق متجره.

يقول: "لقد تراجعت المبيعات بشكل كبير وخسرت آلاف الدولارات، لم أعد قادرا على تحمل النفقات كنت مجبرا على ترك هذا القطاع الخاسر".

والآن، يكافح بعض المرضى الذين يبلغ عددهم 28000 للعثور على منتجات الماريجوانا الطبية بأسعار معقولة اعتمدوا عليها لسنوات، بعد أن ركزت الدولة على زهرة الماريجوانا الجافة زهيدة الثمن لفائدة الاستهلاك الترفيهي، إلا أنه من الصعب العثور على الزيوت المستخدمة للتخفيف من الأمراض الشديدة وأكثر تكلفة للشراء.

ووفقًا لستيف ماركس، المدير التنفيذي للجنة أوريغون ليكور كونترول، التي تشرف على برنامج الماريجوانا الترفيهي في أوريغون، فإن التقنين العام "قد غيّر السوق الطبي بشكل كبير"، ويريد المنظمون تحديد المرضى الأكثر تضرراً من عملية انتقال السوق لمساعدتهم، خاصة مرضى السرطان في المرحلة النهائية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض حادة .

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