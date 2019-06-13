بومبيو: لدينا تقارير استخباراتية تشير إلى ضلوع إيران في الهجوم على ناقلتي النفط

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه يقدر زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران ولقائه بعلي خامنئي، مضيفاً أنه يعتقد أن الوقت لا يزال مبكراً للتفكير في إجراء اتفاق (مع إيران).

وتابع ترامب قائلاً "ليسوا جاهزين لذلك، ولا نحن جاهزون".

ويزور آبي طهران منذ أمس، الأربعاء حتى غد، الجمعة، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ 41 عاماً، رغم علاقات الصداقة التي تربط البلدين والاحتفال هذا العام بمرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

وتأتي تغريدة ترامب توازياً مع تصريحات قاسية لوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الذي قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان فجر اليوم.

بومبيو أضاف أيضا "هذا التقييم يستند إلى معلومات عن المخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".

وتعرضت ناقلتا نفط للهجوم يوم الخميس في خليج عمان. وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط وأجج المخاوف من مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة. حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أُطلع على ما حدث.

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