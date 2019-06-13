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شاهد: مغامرة تحبس الأنفاس في منحدر كوبنهاغن للتزلج

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شاهد: مغامرة تحبس الأنفاس في منحدر كوبنهاغن للتزلج

قام المغامر السويدي يسبر تيادر بالتزلج على المنحدر الوحيد في كوبنهاغن والذي تمّ إنشاؤه على سطح محطة خالية من انبعاثات الطاقة. وكانت التجربة في غاية الروعة بالنسبة للمغامر السويدي الذي تجاوز السكك الحديدية والعقبات التي تكتنف هذا المنحدر الفريد للتزلج. ومن المقرر أن يفتح منحدر التزلج الاصطناعي أبوابه رسميا أمام المغامرين هذا الصيف. والشيء المميز في هذا المنحدر يكمن في أنه بُني فوق محطة لتوليد الطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة حرارية وكهربائية في العاصمة الدنماركية دون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

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