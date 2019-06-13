شاهد: اللحظات الأولى بعد إصابة إحدى ناقلتيْ النفط في مياه خليج عمان

تعرضت ناقلتا نفط قرب مضيق هرمز لهجوم اليوم الخميس، ما أدى لاشتعال النار في إحداهما وفقدان قائد الثانية السيطرة عليها. لكن أفراد طاقم الناقلتين نقلوا بأمان وهرعت البحرية الأمريكية للمساعدة وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

إحدى الناقلتين كانت في طريقها لليابان، الذي يختتم رئيس وزرائها شينزو آبي زيارة - يمكن القول إنها تاريخية - إلى طهران بهدف تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الواقعة، لكن شركة مشغلة قالت إنها تشتبه بأن سفينتها أصيبت بطوربيد. وقالت شركة شحن أخرى إن النيران مشتعلة في ناقلتها في خليج عمان.

شركة بيرنهارت شويته شيب مانجمت قالت إن ناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر "فيما يشتبه بأنه هجوم" اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء. وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" في حدود الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش. وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.