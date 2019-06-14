العدل الدولية ترفض دعوى الإمارات ضد قطر

القضاء الدولي يبت في دعوى الإمارات ضد قطر.

قضت محكمة العدل الدولية الجمعة في لاهاي برفض طلب الإمارات اتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في قضية تتعلق بتطبيق المعاهدة الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز العرقي.

وجاء قرار المحكمة كالتالي: :إن المحكمة وبإجماع 15 صوتا ضد واحد يرفض طلب اتخاذ إجراءات فورية والذي قدمته الإمارات في الثاني والعشرين من مارس آذار 2019".

وكانت الإمارات قد طالبت في دعواها المحكمة الدولية بأن تكف قطر وعلى الفور عن عرقلة جهود الإمارات في مساعدة القطريين المطرودين وخاصة عبر منع الدوحة من حجب الموقع الذي يسمح للراغبين منهم في تقديم طلبات للعودة إلى الإمارات. وقالت أبو ظبي إن الدوحة تفاقم النزاع النزاع بين البلدين بحجب الموقع المذكور.

وكانت العلاقات بين قطر وجيرانها الخليجيين قد شهدت تأزما ملحوظا بلغ أوْجَهُ في الخامس من يونيو حزيران من عام 2017 وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرض مقاطعة اقتصادية وسياسية حيث أغلقت الحدود البرية والبحرية بينها وبين جيرانها إضافة إلى منعها من استعمال المجال الجوي السعودي. وتتهم كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الإرهاب وبزعزعة الأمن في المنطقة وهو ما تنفيه الأخيرة.