شاهد: كيم كاردشيان تطلق مشروعها الجديد من البيت الأبيض

عادت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان إلى البيت الأبيض للإعلان عن مشروعها الجديد لخدمة المساجين الذين حصلوا على إفراج مبكر وتعزيز الجهود المبذولة لمساعدتهم في العودة إلى سوق العمل.

وألقت كاردشيان ويست كلمة أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم أمس الخميس 13 يونيو/حزيران، وأعلنت فيها عن شراكة نقل جماعي تسمح للسجناء السابقين باستلام بطاقات هدايا، تخولهم التنقل للوصول إلى مقابلات العمل.

وقالت كاردشيان "كمية الرسائل التي أتلقاها من أشخاص يحتاجون فقط إلى وسائل النقل للوصول إلى مقابلات العمل، وللوظائف، هؤلاء يريدون العمل، يريدون أفضل النتائج".

والجدير بالذكر أن الهدف من الحفل هو الترويج لفرصة توظيف السجناء الذين أفرج عنهم مبكرا، وبموجب قانون "الخطوة الأولى"، الذي وقعه ترامب في شهر ديسمبر، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية.

ولم تكن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها كاردشيان إلى البيت الأبيض، بل للنجمة الشهيرة زيارات عدة ، وجميعها كانت تأتي بهدف مناقشة قضايا تتعلق بالعدالة الجنائية.

ويعمل مسؤولو البيت الأبيض للتأكد من أن السجناء المفرج عنهم مبكراً بسبب إقرار قانون الخطوة الأولى يتمتعون بالأساليب والوظائف التي يحتاجون إليها للتكيف بنجاح مع الحياة خارج السجن.

وتعليقا على هذا الحدث غرد ترامب عبر تويتر، قائلا "اليوم، أعلنا عن الإجراءات الجديدة التي اتخذناها لمساعدة السجناء السابقين في العثور على وظيفة، والعيش حياة خالية من الجرائم، والنجاح وراء أحلامهم".

ووفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، تم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيديرالي بسبب هذا التشريع.

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