آخر التطورات وردود الفعل الدولية على هجوم ناقلتي النفط بخليج عمان

قال الرئيس الأميريك دونالد ترامب إنه يعمل على إعادة إيران إلى طالوة المفاوضات، وأبدى ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" استعداده للجلوس مع طهران حينما تكون هي مستعدة وليس هناك ما يدعو للعجلة، حسب تعبيره.

من ناحيته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة إن مقطع فيديو نشرته الولايات المتحدة لا يكفي لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

ونشرت واشنطن مقطع فيديو قالت إنه يظهر أن الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الذي وقع أمس الخميس على الناقلة فرنت ألتير المملوكة لشركة نرويجية والناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس قرب مضيق هرمز.

وقال ماس للصحفيين خلال زيارة لأوسلو "مقطع الفيديو لا يكفي. نستطيع أن نفهم ما يعرض بالطبع لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي لوضع تقييم نهائي".

بغداد تدعو إلى التهدئة:

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبذل جهود من أجل تحقيق "التهدئة" في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

ووجه عبد المهدي دعوته خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إنهما بحثا تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية و"تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان أن بومبيو "أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد".

إيران ترفض الاتهامات

رفضت طهران اتهامات أمريكية لها بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتي نفط الخميس جنوبي مضيق هرمز بعد أن أثارت الواقعة مخاوف من مواجهة جديدة في الخليج وهو طريق حيوي لإمدادات النفط.

ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم في خليج عمان وكالة تسنيم الإيرانية/رويترز

وفيما يلي أحدث التطورات:

* نشر الجيش الأمريكي تسجيلا مصورا يقول إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يقترب من الناقلة كوكوكا كاريدجس المملوكة لشركة يابانية ويزيل لغما لم ينفجر من هيكلها.

* قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجمات "كان أبسط وأنسب وسيلة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤولين الأمريكيين الآخرين. وأضاف أن إيران مسؤولة عن الأمن في مضيق هرمز.

* وجه الاتحاد الأوروبي والصين نداءين لجميع الأطراف بضبط النفس.

* قالت إيران إنها كلفت خبراء بتقييم ما إذا كان أفراد طاقم تم إنقاذهم يمكن أن يعودوا إلى الناقلة التي يعملون عليها. ونشر التلفزيون الإيراني لقطات ظهر فيها 23 بحارا يعتقد أنهم أفراد طاقم الناقلة فرنت ألتير المملوكة لشركة نرويجية.

* قالت البحرية الأمريكية إن قاطرة هولندية أنقذت 21 من أفراد طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس ونقلوا إلى المدمرة الأمريكية بينبريدج.

* قالت شركة فرنتلاين النرويجية مالكة الناقلة فرنت ألتير إنه تم إخماد حريق على الناقلة المحملة بالنفتا.

قالت شركة كوكوكا سانجيو مالكة الناقلة كوكوكا كاريدجس إن جسمين طائرين ألحقا أضرارا بالناقلة لكن لم يلحق أي ضرر بشحنتها من الميثانول.

* قالت شركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس إنها كلفت بإنقاذ الناقلتين.

* انخفضت الجمعة أسعار النفط التي كانت قد ارتفعت بعد الهجمات.